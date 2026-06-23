صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرتگال کے سرمایہ کار وفد کی ہاؤسنگ اتھارٹی کے سینئر افسران سے ملاقات

  • اسلام آباد
پرتگال کے سرمایہ کار وفد کی ہاؤسنگ اتھارٹی کے سینئر افسران سے ملاقات

اتھارٹی کے مختلف منصوبوں بارے بریفنگ ،مستقبل میں سرمایہ کاری ،تعاون بڑھانے کا عزم

 اسلام آباد(دنیا رپورٹ ) پرتگال سے آئے ہوئے سرمایہ کار وفد نے فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ اتھارٹی (FGEHA) کے سینئر افسران سے ملاقات کی۔جن میں چیف انجینئر حسن شاہ ،پروجیکٹ کوآرڈینیٹر لائف سٹائل ریزیڈنسی تنویر حیدر کھوکھراور اتھارٹی کے دیگر سینئر افسران شامل تھے ۔پر تگالی سرمایہ کار وفد میں محمد سہیل (ڈائریکٹر کمرشل، OLAE)، جوز پاولو اولیویرا (صدر،OLAE)، کارلوس میڈیروس (سینئر انٹرنیشنل کنسلٹنٹ، OLAE) اور سوینی فرنینڈس اولیویرا (لیگل مینجمنٹ اٹارنی) شامل تھے ۔

ملاقات کے دوران فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ اتھارٹی اور پرتگالی وفد کے درمیان پاکستان کے ہاؤسنگ سیکٹر میں سرمایہ کاری، باہمی تعاون، جدید رہائشی منصوبوں اور مشترکہ کاروباری مواقع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر اتھارٹی کے جاری ترقیاتی منصوبوں، مستقبل کی حکمتِ عملی اور سرمایہ کاری کے امکانات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ بعد ازاں وفد نے اتھارٹی کے افسران کے ہمراہ G-13 فائیو سٹار ہوٹل کے لیے مختص پلاٹ کا دورہ بھی کیا۔ وفد نے منصوبے کا جائزہ لیتے ہوئے اس میں سرمایہ کاری کے امکانات میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا اور اسے مستقبل میں باہمی تعاون کے لیے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا۔پرتگالی وفد نے اتھارٹی کی پیشہ ورانہ صلاحیت، ترقیاتی وڑن اور سرمایہ کار دوست پالیسیوں کو سراہتے ہوئے ادارے کے ساتھ مستقبل میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل، ریونیو اہداف بہتر کرنیکی وارننگ

محکمہ فوڈ کی کارروائی،ایک من ملاوٹی سرخ مرچیں تلف

ساتویں محرم کیلئے ٹریفک ڈائیورشن پلان جاری

دوران محرم ڈرون کے استعمال،فضائی کوریج پر پابندی

ایم ڈی کیٹ رجسٹریشن کا آغاز، داخلوں کا شیڈول جاری

ایم این ایس انجینئرنگ یونیورسٹی کی عالمی اے آئی کانفرنس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس