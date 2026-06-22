صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این ایف سی انسٹی ٹیوٹ کو فوری ڈی سیل کر نے کا مطالبہ

  • فیصل آباد
این ایف سی انسٹی ٹیوٹ کو فوری ڈی سیل کر نے کا مطالبہ

انسٹی ٹیوٹ کو سیل کرنا طلبہ کے تعلیمی مستقبل پر حملہ ہے ، ایمپلائز یونین این سی بی اے

فیصل آباد (نیوز رپورٹر)ایمپلائز یونین (این سی بی اے ) نے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے این ایف سی انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فرٹیلائزر ریسرچ فیصل آباد کو سیل کیے جانے کے اقدام کو طلبہ کے تعلیمی مستقبل پر حملہ قرار دیتے ہوئے فوری طور پر ادارہ ڈی سیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔یونین کی جانب سے جاری مشترکہ بیان میں صدر عرفان خان اور دیگر عہدیداران نے کہا کہ این ایف سی انسٹی ٹیوٹ وفاقی حکومت کے زیر انتظام ایک اہم تعلیمی و تحقیقی ادارہ ہے ، جسے پراپرٹی ٹیکس کی عدم ادائیگی کے جواز پر سیل کرنا نہایت افسوسناک، غیر مناسب اور عوامی مفاد کے منافی اقدام ہے ۔

ان کا کہنا تھا کہ ادارے میں اس وقت تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ امتحانات بھی جاری ہیں، لہٰذا ایسے موقع پر ادارہ سیل کرنے سے سینکڑوں طلبہ کے تعلیمی مستقبل، امتحانی نظام اور تدریسی عمل پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔بیان میں کہا گیا کہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے اہلکاروں نے بھاری نفری کے ساتھ کارروائی کی، جبکہ اس دوران طلبہ امتحانات میں مصروف تھے ، جس سے طلبہ، اساتذہ اور ملازمین میں شدید اضطراب پیدا ہوا۔ یونین نے مطالبہ کیا کہ اس کارروائی کے احکامات کس کی ہدایت پر اور کن حالات میں جاری کیے گئے ، اس حوالے سے شفاف اور غیر جانبدارانہ انکوائری کرائی جائے ۔ایمپلائز یونین (این سی بی اے ) نے حکومت پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب، متعلقہ حکام اور محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے مطالبہ کیا کہ تعلیمی اداروں کے تقدس، طلبہ کے مفاد اور جاری امتحانات کو مدنظر رکھتے ہوئے این ایف سی انسٹی ٹیوٹ کو فوری طور پر ڈی سیل کیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں مقررہ نرخوں سے مہنگی فروخت ، انتظامیہ کی بے حسی

ایل جی ایچ میں کالا موتیا کے جدید ترین لیزر علاج کی سہولت کا افتتاح

متوقع بارش کے پیش نظر ہائی الرٹ اقدامات کی ہدایت

زائد کرایہ وصول کرنے والوں کیخلاف کارروائیوں کی روزانہ رپورٹ پیش کرنے کا حکم

پنجاب بھر کی مجالس اور جلوسوں کی میپ پر جیو ٹیگنگ

قومی کھلاڑی پاکستان کے سفیر ہیں : فیصل ایوب کھوکھر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور صحافت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نشانِ زندگی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صوبائی بجٹ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خفیہ و پیچیدہ معاہدہ
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک تاریخی محل، ایک تاریخی معاہدہ
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اولاد کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر