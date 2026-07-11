صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمن ہراسمنٹ سیل چنیوٹ کو 110 شکایات موصول

  • فیصل آباد
ویمن ہراسمنٹ سیل چنیوٹ کو 110 شکایات موصول

گھریلو تشدد، لڑائی جھگڑے سمیت تمام درخواستوں پر کارروائی کی گئی خواتین گھر بیٹھے آن لائن شکایت درج کروا سکتی ہیں:شمائلہ شہزادی

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق خواتین کے حقوق کے تحفظ کیلئے عملی اقدامات جاری ہیں۔ گزشتہ ماہ جون میں اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کو مختلف نوعیت کی110سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں ،ان میں گھریلو تشدد، لڑائی جھگڑے کی74درخواستیں تھیں ۔ایک ماہ میں 10 ہراسمنٹ، 11لین دین،سامان جہیز کی 10 اور دیگر 7درخواستیں بھی شامل تھیں ۔ تمام درخواستوں پر خواتین کے مسائل کو حسب ضابطہ کارروائی کرتے ہوئے حل کر دیا گیا۔آٹھ درخواستوں پر مختلف تھانہ جات میں مقدمات درج کروائے گئے ۔اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو میں سب انسپکٹر شمائلہ شہزادی نے کہا کہ اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل میں آگاہی مہم کے ساتھ خواتین کے تحفظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔

خواتین کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں ویمن سیفٹی ایپ،پنجاب پولیس پبلک ایپ،ایمرجنسی نمبروں سے مدد حاصل کرسکتی ہیں۔ خواتین پر گھریلو تشدد ، ہراسانی،بدسلوکی کے واقعات کی روک تھام کیلئے پنجاب پولیس تمام ممکن اقدامات کر رہی ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ خواتین کے حقوق کے تحفظ،تشدد،ہراسگی کی روک تھام کیلئے ورچوئل ویمن پولیس سٹیشن قائم کیا گیا ہے ، خواتین کسی مسئلے کی صورت میں ورچوئل ویمن پولیس سٹیشن پر گھر بیٹھے آن لائن شکایت درج کروا سکتی ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ہیٹ ویو، مون سون، ممکنہ سیلاب تمام ادارے الرٹ

ایس ڈی اے کا 697.415 ملین روپے کا بجٹ منظور

ڈپٹی کمشنر کی پارکوں کی بحالی اور سکیورٹی بہتر بنانے کی ہدایت

کوٹ مومن:ناپ تول میں بے ضابطگیاں، اے سی کی کارروائی

خوشاب:ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت پبلک پراسیکیوشن اجلاس

افتتاحی تختیاں نہیں،منصوبوں کی تکمیل ذمہ داری :سمیرا ملک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زمانۂ حاضر کا انسان ‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ریڈ کارڈ، ٹرمپ، فٹبال اور ناصر گوندل کی نظم
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غلط امریکی مفروضے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاہنہ حادثے کا ذمہ دار کون؟
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سنگلاخ سرزمین پر اُگنے والا پھول
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں!
مفتی منیب الرحمٰن