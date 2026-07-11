صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف کمالیہ میں تعلیمی اعزازات کی پروقار تقریب

  • فیصل آباد
یونیورسٹی آف کمالیہ میں تعلیمی اعزازات کی پروقار تقریب

کمالیہ (نمائندہ دنیا)یونیورسٹی آف کمالیہ میں تعلیمی امتیازی اعزازات 2026 کی شاندار اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 جس میں مختلف شعبہ جات میں غیر معمولی تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ و طالبات کو طلائی تمغوں، اعزازی شیلڈز اور تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔تقریب کا مقصد محنتی اور باصلاحیت طلبہ کی حوصلہ افزائی، تعلیمی میدان میں صحت مند مقابلے کے رجحان کو فروغ دینا اور نوجوان نسل کو اعلیٰ تعلیم کی جانب راغب کرنا تھا۔مہمانانِ خصوصی فرزانہ کمبوہ، رکن پنجاب اسمبلی، شاہد اقبال گجر، امیدوار برائے صوبائی اسمبلی اورارشد حنیف اور خوشی جٹ تھے ۔ معزز مہمانوں نے نمایاں طلبہ و طالبات میں اعزازات تقسیم کئے اور اپنے خطابات میں کہا کہ تعلیم ہی کسی بھی قوم کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کی بنیادی ضمانت ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ، طارق فضل

پارٹی کارکن اصل طاقت ،جماعت کو منظم کیا جائے ،فریال تالپور

ایکسپریس ہائی وے پر ٹریفک کی روانی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے،کائنات اظہر

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ،سی پی او

آئی جی کا پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 2ہزار لٹر مضر صحت دودھ تلف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زمانۂ حاضر کا انسان ‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ریڈ کارڈ، ٹرمپ، فٹبال اور ناصر گوندل کی نظم
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غلط امریکی مفروضے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاہنہ حادثے کا ذمہ دار کون؟
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سنگلاخ سرزمین پر اُگنے والا پھول
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں!
مفتی منیب الرحمٰن