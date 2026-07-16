ون ویلنگ کرنیوالے پر مقدمہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر) تھانہ سٹی جڑانوالہ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ون ویلنگ کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ جو حادثے کی وجہ بن سکتا تھا۔مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ۔
تھانہ سٹی جڑانوالہ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ون ویلنگ کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ جو حادثے کی وجہ بن سکتا تھا۔مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ۔
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