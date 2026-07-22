صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہسپتال اور مارکیٹ میں دوافراد جیب تراشوں کا شکار بن گئے

  • فیصل آباد
ہسپتال اور مارکیٹ میں دوافراد جیب تراشوں کا شکار بن گئے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ہسپتال اور مارکیٹ میں دوافراد جیب تراشوں کا شکار بن گئے ۔

تھانہ سول لائن کے علاقے میں قائم سول ہسپتال میں ابرار نامی شہری دوائی لینے آیا اور ڈاکٹر کے کمرے کے باہر کھڑا باری کا انتظار کر رہا تھا کہ نامعلوم ملزموں نے اسکی جیب سے نقدی اور موبائل چوری کر لیا اور فرار ہوگئے ۔ تھانہ ریل بازار کے علاقے میں رامش نامی شہری خریداری میں مصروف تھا کہ جیب تراشوں نے اسکی جیب میں سے نقدی اور موبائل چوری کر لیا ۔پولیس نے مقدمات درج کرکے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علی پورچٹھہ:بارش سے سڑکیں تالاب ‘ ہائی سکول ڈوب گیا

وزیرآباد:ستھرا ریڑھی بازار بارشی پانی میں ڈوب گیا

ڈسکہ :ترقیاتی کاموں کیلئے کھدائی ، بارش سے صورتحال ابتر

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا مختلف علاقوں کا دورہ ‘ نکاسی آب کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر ‘اے سی کا دورہ خانکی بیراج ‘چناب میں پانی کا جائزہ

سمبڑیال:وار داتوں میں شہری لاکھوں کے مال وزرسے محروم

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر