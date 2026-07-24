صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارش کے پانی کی نکاسی ، تاجر اتحاد کا انتظامیہ کو خراج تحسین

  • فیصل آباد
بارش کے پانی کی نکاسی ، تاجر اتحاد کا انتظامیہ کو خراج تحسین

بروقت نکاسی آب سے بازاروں میں کاروباری سرگرمیاں معمول پر آ گئیں

کمالیہ (نمائندہ خصوصی)کمالیہ تاجر اتحاد نے حالیہ بارشوں کے دوران نشیبی علاقوں سے پانی کی بروقت نکاسی پر ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ ماہم آصف ملک اور اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ ارم شہزادی کو خراج تحسین پیش کیا ہے ۔سرپرست اعلیٰ کمالیہ تاجر اتحاد کامران احمد چوہدری، صدر مخدوم سید علی رضا اور جنرل سیکرٹری ریحان ڈوگر نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ ضلعی انتظامیہ نے بروقت اقدامات کرتے ہوئے نشیبی علاقوں میں جمع ہونے والے بارش کے پانی کی فوری نکاسی یقینی بنائی۔

جس سے عوام اور تاجر برادری کو بڑی پریشانی سے بچایا گیا۔انہوں نے کہا کہ بروقت نکاسی آب کے باعث بازاروں میں کاروباری سرگرمیاں جلد معمول پر آ گئیں، جس پر تاجر برادری ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے ۔تاجر رہنماؤں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی عوامی مسائل کے حل، شہری سہولیات کی بہتری اور نکاسی آب کے مؤثر انتظامات کے لیے اسی جذبے کے ساتھ اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

صوبائی وزیر کانکاسی آب جائزہ، واسا افسروں کی چھٹیاں منسوخ

پنجاب منڈی ایپ سے اشیاکی طلب ،رسد،نرخوں کی چیکنگ

این جی او مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ کورس کے دوسرے بیچ کا افتتاح

کوالٹی کنٹرول بورڈ کا جعلی ادویات کیخلاف کارروائی کاجائزہ

این سی اے میں سرٹیفکیٹ کورسز کے طلبہ کے فن پاروں کی نمائش

کمشنر کاشہر میں نکاسی آب کاجائزہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ