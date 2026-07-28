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کمالیہ:ممکنہ سیلاب کے پیش نظر سول ڈیفنس کی آگاہی مہم تیز

  • فیصل آباد
کمالیہ:ممکنہ سیلاب کے پیش نظر سول ڈیفنس کی آگاہی مہم تیز

دریائے راوی کے کنارے آبادیوں کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت

 کمالیہ (نمائندہ دنیا)ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب راؤ تسنیم خان کے احکامات، ڈپٹی کمشنر و کنٹرولر سول ڈیفنس ٹوبہ ٹیک سنگھ ماہم آصف ملک اور آفیسر سول ڈیفنس ٹوبہ ٹیک سنگھ محمود حسین گل کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سول ڈیفنس اہلکاروں نے دریائے راوی میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر مختلف علاقوں میں آگاہی مہم چلائی۔ اس سلسلے میں مل فتیانہ، موضع تارا حویلی، چک نمبر 736 گ ب، بھسی اڈا، کوٹ کرم شاہ اور موضع مائی صفوراں کے رہائشیوں کو ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر سے آگاہ کیا گیا۔ اہلکاروں نے شہریوں کو ہدایت کی کہ ضلعی انتظامیہ کی جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں، غیر ضروری طور پر دریا کے قریب جانے سے گریز کریں، کسی بھی ہنگامی صورتحال میں متعلقہ اداروں سے فوری رابطہ کریں اور انخلا کی صورت میں انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ سول ڈیفنس حکام نے کہا کہ ممکنہ سیلاب کے پیش نظر بروقت آگاہی اور حفاظتی اقدامات پر عملدرآمد کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے تاکہ انسانی جانوں اور املاک کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے ۔

 

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