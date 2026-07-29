صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر کا دروازہ کھلا رہ گیا لاکھوں کا سامان چوری

  • فیصل آباد
گھر کا دروازہ کھلا رہ گیا لاکھوں کا سامان چوری

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے جلوی مارکیٹ کی رہائشی ثناء مشتاق نے پولیس کو بتایا کہ اس کے گھر کا بیرونی دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا تھا۔

اس دوران نامعلوم ملزمان گھر میں داخل ہوئے اور الماریوں سے زیورات، نقدی، موبائل فون، گھڑیاں، کپڑے ، پرفیوم اور لاکھوں روپے مالیت کا دیگر سامان چوری کرکے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

10کلو آٹے کا تھیلا1280روپے تک پہنچ گیا

پرائس کنٹرول کے اقدامات مزید مؤثر بنائے جائیں، ڈپٹی کمشنر

کمشنر کا دکانوں میں پانی داخل ہونے پر پر سخت برہمی کا اظہار

کدھی ڈھاک پتن کشتی رانی بوٹنگ کے ٹھیکے کی نیلامی کا عمل مکمل

ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا میں آگاہی واک کا انعقاد

انصاف آپ کی دہلیز پر کے تحت یونین کونسل میں کھلی کچہری

آج کے کالمز

ایاز امیر
رُت بدلی تو دیکھیں گے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ڈپٹی کمشنر ہی آذربائیجان سے واپس لا دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات میں ا ضافہ، سکولوں میں کمی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
انتخاب کا پہلا مرحلہ،نیا امتحان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
غم سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر