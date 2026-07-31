سیف سٹی اتھارٹی کا خواتین کے لیے تربیتی سیشن
سمندری(نمائندہ دنیا) الفضیلت ویلفیئر فاؤنڈیشن (رجسٹرڈ) سمندری کے زیر اہتمام پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا تربیتی سیشن منعقد ہوا۔
تربیتی سیشن میں پبلک ریلیشن آفیسر عائشہ لیاقت، احمد مجید، محمد مامون اور بانی الفضیلت ویلفیئر فاؤنڈیشن عتیق رندھاوا نے شرکت کی۔ پبلک ریلیشن آفیسر مس عائشہ لیاقت نے طالبات اور خواتین کو پنک بٹن، ایمرجنسی 15 اور سیفٹی ایپ کے استعمال سے متعلق آگاہی دی۔
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