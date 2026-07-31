صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رنجش پر قیمتی گائے کو زہر دیکر ہلاک کرنے کا الزام، متاثرہ خاندان کا تحفظ کا مطالبہ

  • فیصل آباد
رنجش پر قیمتی گائے کو زہر دیکر ہلاک کرنے کا الزام، متاثرہ خاندان کا تحفظ کا مطالبہ

بلوچنی(نمائندہ دنیا) تھانہ کھرڑیانوالہ کی حدود میں مقدمہ بازی کی رنجش پر مخالفین کی جانب سے پانچ لاکھ روپے مالیت کی گائے کو مبینہ طور پر زہر دے کر ہلاک کرنے کا الزام سامنے آیا ہے۔۔۔

 تھانہ کھرڑیانوالہ کے علاقہ 74 رب لوہکے میں میاں عرفان نے الزام عائد کیا کہ شہزاد اور جعفر گروپ نے رنجش کی بنا پر ان کی پانچ لاکھ روپے مالیت کی گائے کو زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملزمان دھمکیاں دیتے ہیں۔متاثرہ خاندان نے حکام سے مطالبہ کیا کہ واقعہ کا نوٹس لے کر ملز موں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور ان کے اہل خانہ کی جان، مال اور عزت و آبرو کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کوریا سے تعلقات مستحکم ،کئی شعبوں میں تعاون ضروری، چیئرمین سینیٹ

گندھارا تہذیب کے فروغ کیلئے اقدامات کر رہے،اورنگزیب کچھی

شہریوں کو بہتر سہولیات،صحت مند ماحول فراہم کرینگے ،ڈی سی

شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے ، سی پی او

نجکاری کمیشن ، عمران غزنوی چیف کمیونیکیشن آفیسر تعینات

نیویارک میں عالمی ٹیکسٹائل نمائش کا آغاز، پاکستان کی شرکت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایسے مزے اور کہاں ملتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مون سون
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
اور اب بلیو پاسپورٹ کی بے توقیری
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
میرا میلہ، میرا پنجاب
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
عالمی سطح کا ریاضی دان
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
پاکستان اور توازن کا میزان
امیر حمزہ