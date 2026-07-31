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نجکاری کمیشن ، عمران غزنوی چیف کمیونیکیشن آفیسر تعینات

  • اسلام آباد
نجکاری کمیشن ، عمران غزنوی چیف کمیونیکیشن آفیسر تعینات

سٹرٹیجک کمیونیکیشن کو مضبوط،ادارہ جاتی ابلاغ کو عصری گورننس کیساتھ ہم آہنگ کیا جائیگا

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) نجکاری کمیشن نے چیف میڈیا آفیسر کے عہدے کو جس پر عمران غزنوی تعینات ہیں، چیف کمیونیکیشن آفیسر (سی سی او) کے عہدہ میں فوری طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ اس عہدے کے از سر نو نئے نام کے ساتھ تعین سے سٹرٹیجک کمیونیکیشن فریم ورک کو مضبوط بنانے اور ادارہ جاتی ابلاغ کو عصری گورننس اور پبلک سیکٹر کے بہترین طریقوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ عمران غزنوی ادارے کے ابلاغ عامہ کی رہنمائی جاری رکھیں گے جبکہ سٹرٹیجک کمیونیکیشنز، میڈیا اور متعلقہ اداروں سے روابط، معلومات عامہ، اور بیرونی تعلقات پر ادارے کے مینڈیٹ کے مطابق بھرپور توجہ دی جائے گی۔ نجکاری کمیشن سٹیک ہولڈرز، میڈیا اور عوام کے ساتھ شفاف، بروقت اور موثر ابلاغ کو فروغ دینے کیلئے پرعزم ہے ۔

 

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