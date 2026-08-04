سکیورٹی کا مناسب انتظام نہ کرنے والے دکاندار کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سکیورٹی کا غیر مناسب انتظام کرنے والے دکاندار کو گرفتار کر لیا گیا۔
تھانہ صدر کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا۔ اس دوران نجی دکان پر سیکیورٹی کا انتہائی غیر مناسب انتظام پایا گیا۔ جو کسی خطرناک حادثے کا سبب بھی بن سکتا تھا۔ تاہم پولیس نے شہری کیخلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کاروائی شروع کر دی ہے ۔
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