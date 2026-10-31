صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھانہ ٹھیکری والا،جرائم پیشہ عناصر کیخلاف گھیرا تنگ، گشت نظام موثر بنانے کا فیصلہ

  • فیصل آباد
تھانہ ٹھیکری والا،جرائم پیشہ عناصر کیخلاف گھیرا تنگ، گشت نظام موثر بنانے کا فیصلہ

پینسرہ (نمائندہ دنیا )تھانہ ٹھیکری والا کی حدود کو جرائم سے پاک بنانے کے لیے پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے اور علاقے میں گشت کا نظام مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

منشیات فروشی، چوری، ڈکیتی اور دیگر جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائی کی جائے گی، جبکہ اشتہاری اور مطلوب ملزمان کی گرفتاری یقینی بنانے کے لیے پولیس ٹیموں کو متحرک کر دیا گیا ہے ۔سب انسپکٹر رائے افضال کھرل نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کے لیے علاقے میں کوئی جگہ نہیں، ایسے افراد کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

جناح اسپتال میں بجلی بند، جنریٹرز بھی ناکارہ، 2 مریض جاں بحق ، درجنوں کی حالت غیر

سندھ صوفیا، محبت اور رواداری کی دھرتی ہے ، وزیرِ اعلیٰ

ایشیائی ممالک میں اتحاد وتعاون وقت کی ضرورت، گورنر سندھ

نہر خیام پر جاری متنازع تعمیرات سندھ ہائیکورٹ میں چیلنج

فوڈ واک میں شہریوں کو ٹریفک سے پاک تفریحی ماحول میسر ہوگا، میئر کراچی

وزیر بلدیات کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ کی جانب سے قائم کمیٹی کا اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دانش اور صحافت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
واسکوڈے گاما اور میجر محمد اکرم شہید (نشانِ حیدر)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
تہران اجلاس اور اسرائیلی انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن کا فیصلہ
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
فضول خرچ قوم اور حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (2)
مفتی منیب الرحمٰن