صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لائن مین گریڈ فرسٹ کے عہدے پر ترقی کے نتائج جاری

  • ملتان
لائن مین گریڈ فرسٹ کے عہدے پر ترقی کے نتائج جاری

ملتان(خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو)کے شعبہ ٹریننگ و امتحانات نے بہاولپور سرکل کے لائن مین گریڈ سیکنڈ سے لائن مین گریڈ فرسٹ عہدے پر ترقی کے امتحان کے نتائج جاری کردئیے ہیں ۔۔۔

 ڈائریکٹر ٹریننگ و امتحانات میپکو سہیل عباس کے مطابق سمیع اللہ اطہر نے پہلی،خالد صدیق نے دوسری اور محمد دائود نے تیسری پوزیشن حاصل کی ۔جبکہ دیگر کامیاب ہونے والوں میں محمد ریاض، لیاقت علی، واحد بخش، غلام مرتضیٰ، سلیم نواز عباسی، طارق زمان، محمد آصف، عبدالجبار، محمد فیاض شاہ، محمد جاوید اختر، اصغر علی اور مختاراحمد شامل ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

جناح اسپتال میں بجلی بند، جنریٹرز بھی ناکارہ، 2 مریض جاں بحق ، درجنوں کی حالت غیر

سندھ صوفیا، محبت اور رواداری کی دھرتی ہے ، وزیرِ اعلیٰ

ایشیائی ممالک میں اتحاد وتعاون وقت کی ضرورت، گورنر سندھ

نہر خیام پر جاری متنازع تعمیرات سندھ ہائیکورٹ میں چیلنج

فوڈ واک میں شہریوں کو ٹریفک سے پاک تفریحی ماحول میسر ہوگا، میئر کراچی

وزیر بلدیات کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ کی جانب سے قائم کمیٹی کا اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دانش اور صحافت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
واسکوڈے گاما اور میجر محمد اکرم شہید (نشانِ حیدر)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
تہران اجلاس اور اسرائیلی انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن کا فیصلہ
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
فضول خرچ قوم اور حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (2)
مفتی منیب الرحمٰن