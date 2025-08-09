صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چونیاں :مسافربس درخت سے ٹکراگئی ،خاتون جاں بحق،20زخمی

  • گوجرانوالہ
چونیاں :مسافربس درخت سے ٹکراگئی ،خاتون جاں بحق،20زخمی

قصور،الہ آباد ، تلونڈی(خبرنگار،نمائندگان دنیا،نامہ نگار) چونیاں کے نواح میں تیز رفتار مسافر بس درخت سے ٹکرا جانے کے نتیجہ میں ایک خاتون جاں بحق جبکہ بچوں سمیت 20 افراد زخمی ہوگئے ۔

 بتایاگیاہے کہ چونیاں روڈ پر تیز رفتار مسافر بس بے قابو ہوکر ایک درخت سے ٹکرا گئی جس کے نتیجہ میں ایک خاتون جاں بحق اور بچوں سمیت 20 افراد زخمی ہوگئے ۔ جن میں سے 6 کی حالت تشویشناک بتائی جارہی ہے ۔ ریسکیو 1122کی ٹیم نے زخمیوں کو ٹی ایچ کیو چونیاں منتقل کردیا۔ ادھر رائیونڈ روڈ نلکا سٹاپ کے قریب سڑک عبورکرتا35سالہ نامعلوم شخص جاں بحق ہوگیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن