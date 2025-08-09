صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر زین بھٹی کی ایران کے سیکرٹری سیاسی امور مہدی باہمنی سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
ڈاکٹر زین بھٹی کی ایران کے سیکرٹری سیاسی امور مہدی باہمنی سے ملاقات

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر زین علی بھٹی نے ایران کے سیکرٹری برائے سیاسی امور مہدی باہمنی سے ملاقات کی جس میں دونوں ملکوں کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

 ڈاکٹر زین علی بھٹی کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام ایران کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ، پاکستان کا ایران سے جذبہ ایمانی کا رشتہ ہے اس موقع پر ایرانی اکنامک افئیرز کی سربراہ زاہرہ علی بھی موجود تھیں جنہوں نے ڈاکٹر زین کو ایران آنے کی دعوت دی جو قبول کر لی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن