صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فضائیہ کے چیف بھارت کی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملادی :مونس

  • گوجرانوالہ
فضائیہ کے چیف بھارت کی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملادی :مونس

گجرات(سٹی رپورٹر )پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما،سابق وفاقی وزیرچودھری مونس الٰہی نے کہاہے کہ بھارتی فضائیہ کے چیف نے اپنی شکست کے 3 مہینے بعد 6۔۔۔پاکستانی طیاروں کے گرانے کامضحکہ خیزدعویٰ کرکے

 بھارت کی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملادی ، مود ی سرکار کے لئے اب بہترہوگا کہ وہ اپنے رافیل طیاروں کی راکھ کاسندور سرپرلگائیں،افواج پاکستان نے بہترین کارکردگی کامظاہرہ کرکے دشمن کوگھرمیں گھس کرچاروں شانے چت کرکے قوم کادنیا بھرمیں سرفخرسے بلند کردیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر