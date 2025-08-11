صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ :نوجوان اور خواتین پر تشدد ،کارروائی کا حکم

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ :نوجوان اور خواتین پر تشدد ،کارروائی کا حکم

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) تھانہ پھلورہ کے علاقہ کامونکی کلاں میں لڑائی جھگڑے کے دوران تشدد کا واقعہ ،ڈی پی او سیالکوٹ کا نوٹس، مقدمہ درج کر لیا گیا ۔

تھانہ پھلورہ کے علاقہ کامونکی کلاں میں سابق رنجش کی بنا پر فریقین اعجاز اور حامد وغیرہ کے مابین جھگڑا ہوا تھا، جس میں اعجاز وغیرہ نے ساتھیوں کے ہمراہ ڈنڈوں سے حامد کے بھائی عمر قاسم اور خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ واقعہ کی ویڈیو منظر عام پر آنے پر ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی پسرور سرکل کو فوری قانونی کارروائی کا حکم دیا۔ایس ایچ او پھلورہ سب انسپکٹر امجد نے حامد کی درخواست پر 6 نامزد اور 5 نامعلوم افراد کیخلاف مقدمہ درج کر لیا جبکہ واقعہ میں ملوث ملزموں کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ڈی پی او سیالکوٹ نے واضح کیا کہ ملزم چاہے کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، قانون سے نہیں بچ سکتا، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے اور کسی پر تشدد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ملزموں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور متاثرہ خاندان کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر