صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات کیس ،پو لیس اہلکار ،رضاکا ر کو 2 ،2 سال قید کی سزا

  • گوجرانوالہ
منشیات کیس ،پو لیس اہلکار ،رضاکا ر کو 2 ،2 سال قید کی سزا

نوشہرہ ورکاں (تحصیل رپورٹر )منشیات کیس پولیس اہلکار اور رضاکار کو دو دو سال قید اور جرمانے کی سزا سنا دی گئی ۔

ایڈیشنل سیشن جج مدثر فرید کھوکھر نے تھانہ نوشہرہ ورکاں کے مقدمہ نمبر 2252/24 کا فیصلہ سناتے ہوئے عدنان عیسیٰ اور سلیم خان کو عدم ثبوت کی بنیاد پر بری کر دیا جبکہ پولیس اہلکار ابوبکر اور اس کے ساتھی رضاکار شہباز شیخ کو جرم ثابت ہونے پر دو دو سال قید اور بیس، بیس ہزار روپے جرمانے کی سزا کا حکم سنایا۔مقدمے میں ملزموں پر 31 کلوگرام چرس اور 5 کلوگرام ہیروئن کی برآمدگی کا الزام عائد تھاتاہم دورانِ ٹرائل استغاثہ الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہاجبکہ پولیس اہلکار ابوبکر اوررضاکار شہباز کے خلاف انکوائری کے بعد منشیات کے توڑے چھپانے کا مقدمہ درج ہوا تھا ۔عیسیٰ خان کے وکیل عامر کھرل ایڈووکیٹ نے فیصلے پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ عدل و انصاف کی بالادستی کا واضح ثبوت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے دعوے حبس میں دم توڑ گئے ، لوڈشیڈنگ سے زندگی مفلوج

ٹیکسٹائل برآمدات میں نمایاں اضافہ ، یورپی منڈیوں میں اشیا کی مانگ بڑھی

اقلیتوں کے قومی دن پر ورکرز کو سلام پیش کرتے ہیں:روف احمد

جشنِ آزادی تقریبات ، ایف ڈی اے کے زیر اہتمام مشاعرہ

غیر معیاری گوشت اور دودھ بیچنے والوں کیخلاف کارروائیاں تیز

پولیس ہینڈبال ٹیم نے ایجوکیٹر ٹیم کو شکست دے دی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس