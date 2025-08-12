منشیات کیس ،پو لیس اہلکار ،رضاکا ر کو 2 ،2 سال قید کی سزا
نوشہرہ ورکاں (تحصیل رپورٹر )منشیات کیس پولیس اہلکار اور رضاکار کو دو دو سال قید اور جرمانے کی سزا سنا دی گئی ۔
ایڈیشنل سیشن جج مدثر فرید کھوکھر نے تھانہ نوشہرہ ورکاں کے مقدمہ نمبر 2252/24 کا فیصلہ سناتے ہوئے عدنان عیسیٰ اور سلیم خان کو عدم ثبوت کی بنیاد پر بری کر دیا جبکہ پولیس اہلکار ابوبکر اور اس کے ساتھی رضاکار شہباز شیخ کو جرم ثابت ہونے پر دو دو سال قید اور بیس، بیس ہزار روپے جرمانے کی سزا کا حکم سنایا۔مقدمے میں ملزموں پر 31 کلوگرام چرس اور 5 کلوگرام ہیروئن کی برآمدگی کا الزام عائد تھاتاہم دورانِ ٹرائل استغاثہ الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہاجبکہ پولیس اہلکار ابوبکر اوررضاکار شہباز کے خلاف انکوائری کے بعد منشیات کے توڑے چھپانے کا مقدمہ درج ہوا تھا ۔عیسیٰ خان کے وکیل عامر کھرل ایڈووکیٹ نے فیصلے پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ عدل و انصاف کی بالادستی کا واضح ثبوت ہے ۔