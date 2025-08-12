صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:طلبا اور طالبات میں خطاطی اور مصوری کے مقابلے

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:طلبا اور طالبات میں خطاطی اور مصوری کے مقابلے

حافظ آباد (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا)پاکستان کے 78ویں یومِ آزادی کے سلسلے میں شفقت شفیق آرٹ گیلری کے زیرِاہتمام 45ویں خطاطی و مصوری کلاسز کی۔۔

 اختتامی تقریب اور خطاطی و مصوری کے مقابلے پریس کلب میں منعقد ہوئے ۔ تقریب میں شہر بھر کے طلبا و طالبات، ان کے والدین اور معززینِ شہر نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مقابلہ جات کے ججز میں صدر آل پاکستان پینٹر اینڈ آرٹسٹس ایسوسی ایشن گوجرانوالہ سٹی امجد ایاز اور معروف پینٹر محمد فیاض لدھیوالا وڑائچ شامل تھے ۔ پہلی پوزیشن فجر راشد، دوسری خدیجہ زینب اور تیسری پوزیشن ارشمان نے حاصل کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے دعوے حبس میں دم توڑ گئے ، لوڈشیڈنگ سے زندگی مفلوج

ٹیکسٹائل برآمدات میں نمایاں اضافہ ، یورپی منڈیوں میں اشیا کی مانگ بڑھی

اقلیتوں کے قومی دن پر ورکرز کو سلام پیش کرتے ہیں:روف احمد

جشنِ آزادی تقریبات ، ایف ڈی اے کے زیر اہتمام مشاعرہ

غیر معیاری گوشت اور دودھ بیچنے والوں کیخلاف کارروائیاں تیز

پولیس ہینڈبال ٹیم نے ایجوکیٹر ٹیم کو شکست دے دی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس