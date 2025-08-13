علی پورچٹھہ:ناکہ بندی کے دوران 2 منشیات فروش گرفتار
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )پولیس چوکی رسولنگر نے 2 منشیات فروش گرفتار کرکے بڑی مقدار میں چرس، رقم اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا ۔ سب انسپکٹر شفیق احمد، محرر ذکااللہ اور دیگر اہلکار ناکہ۔۔۔
پر موجود تھے کہ مخبر کی اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ پولیس نے تیمور آفتاب عرف سونو کو گرفتار کر کے 2 کلو چرس، ناجائز پسٹل بمعہ گولیاں اور 15ہزار 400روپے برآمد کر لیے ۔ اس دوران محمد زمان کو بھی حراست میں لے کر 3 کلو چرس اور 27 ہزار روپے برآمد کیے گئے ۔پولیس نے دونوں ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ۔