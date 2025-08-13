سیاسی مداخلت،مویشوں کی شہر سے منتقلی رک گئی
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)دو ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا ، بھینسوں کے باڑے شہر سے باہر منتقل کرنے کا منصوبہ ایک بار پھر لٹک گیا، شہر میں گندگی پھیلانے اور سیوریج سسٹم کو جام کرنے کا سلسلہ نہ رک سکا۔
مختلف سڑکوں اور چوراہوں پربھینسیں گھومتی نظر آتی ہیں ۔ ستھرا پنجاب مہم کے تحت تجاوزات اور گندگی پھیلانے والوں کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے ،سڑکوں کو کھلا کیا جا رہا ہے ،اسی مہم کے تحت کمشنر گوجرانوالہ کی ہدایت پر گوجرانوالہ شہری حدود کے اندر قائم بھینسوں کے باڑوں کو ختم کرنے اور انہیں شہر سے باہر نکالنے کیلئے دو ماہ قبل آپریشن شروع کیا گیا تھا۔میونسپل کار پوریشن کے عملہ نے شہری حدود میں قائم بیشتر بھینسوں کے باڑوں کو سیل کیا اور ان کے مالکان کے خلاف مقدمات بھی درج کرائے لیکن سیاسی مداخلت پر آپریشن رک گیا ۔وحدت کالونی ،تالاب دیوی والا،پونڈاں والا چوک ،فیروز ولا روڈ ،نوشہرہ روڈ ،حافظ آباد روڈ ،جناح روڈ ،پیپلز کالونی سمیت متعدد علاقوں میں باڑے بنے ہوئے ہیں ۔ بھینسوں کے گوبر اور فضلہ جات سے سیوریج لائنوں کا بند رہنا معمول بنتا جا رہا ہے ۔ مون سون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے ، گوبر پانی کے ساتھ سیوریج لائنوں میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے گٹر ابل پڑتے ہیں ۔ سڑکوں اور شاہرا ہوں پر بھینسوں کے گھومنے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوتی ہے ۔ ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ شہر کی خوبصورتی اور نکاسی آب کیلئے مویشیوں کو شہر سے باہرنکالنا انتہائی ضروری ہے حکومت عمل درآمد کویقینی بنائے ۔