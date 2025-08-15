صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ اورگردونواح میں ون ویلنگ ہوتی رہی‘متعدد زخمی

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ اورگردونواح میں ون ویلنگ ہوتی رہی‘متعدد زخمی

موترہ(نامہ نگار)ڈسکہ اوراسکے گردنواح میں انتظامیہ کی غفلت سے یوم آزادی پر ون ویلنگ کا سلسلہ عروج پر رہا،متعدد نوجوان موٹرسائیکلوں سے گر کر شدیدزخمی ہوگئے ۔

تفصیلات کے مطابق سرکل بھرمیں نوجوان اپنے موٹرسائیکلوں کے سائلنسر نکال کر ون ویلنگ کرے رہے جبکہ انتظامیہ ون ویلرزکیخلاف کارروائی کرنے کی بجائے یوم آزادی کے سٹال دیکھنے میں مصروف رہی ۔پولیس کی طرف سے سرکل بھرمیں ون ویلرز کیخلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی ون ویلنگ کے دوران متعدد موٹرسائیکل سوار نوجوان ون ویلنگ کرتے ہوئے شدیدزخمی ہوگئے جن کو مقامی ہسپتالوں میں پہنچادیاگیا ہے ۔ علاقہ کی سیاسی وسماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیاہے کہ سرکل بھر میں ون ویلنگ کا نوٹس لیاجائے اور ذمہ داروں کیخلاف کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کریم آباد انڈر پاس،کورنگی کازوے برج جلد مکمل ہونگے ،میئر

ذیابیطس فٹ کے مریضوں کی تعداد 34 لاکھ سے تجاو ز، ماہرین

مثبت سوچ، تخلیقی صلاحیت کے نوجوان تیار کرناہے ، ڈاکٹر زبیر احمد شیخ

این بی پی نے 78واں یوم آزادی خصوصی بچوں کیساتھ منایا

پورٹ قاسم اتھارٹی نے یوم آزادی جوش وخروش سے منایا

چہلم امام حسینؓ:11479افسران و جوان ڈیوٹی انجام دینگے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ