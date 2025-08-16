صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کے خاتمہ میں رکاوٹ برداشت نہیں ہو گی :کمشنر

  • گوجرانوالہ
تجاوزات کے خاتمہ میں رکاوٹ برداشت نہیں ہو گی :کمشنر

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن سید نوید حیدر شیرازی نے کہا ہے کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شہر کی صفائی ستھرائی اور خوبصورتی کو یقینی بنانے کیلئے تمام متعلقہ ادارے مؤثر اقدامات جاری رکھیں۔

 انہوں نے یہ ہدایات ڈوثرن کے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو بذریعہ ویدیو لنک اجلاس میں جاری کیں ایڈیشنل کمشنر کوآرڈی نیشن محمد شفیق ، ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ قمر زیشان ،انچارج پیرا فورس اتھارٹی محسن ڈھلوں،اے سی جی و دیگر متعلقہ محکموں کے افسر وں نے اجلاس میں شرکت کی۔کمشنر نے متعلقہ افسر وں کو ہدایت کی کہ تجاوزات کے خلاف جاری مہم کو مزید تیز کیا جائے تاکہ شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ کمشنر نے واضح کیا کہ سڑکوں، بازاروں اور فٹ پاتھوں پر قائم غیر قانونی تجاوزات نہ صرف ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ بنتی ہیں بلکہ عوام کی آمدورفت میں بھی مشکلات پیدا کرتی ہیں، اس لیے ان کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے اہداف کے حصول کیلئے روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر اور آرپی او کا سیف سٹی کا دورہ،چہلم جلوسوں کا جائزہ

چہلم حضرت امام حسین ؓ کے موقع پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

شاہ پور کے مشہور ریسٹورنٹ پر چھاپہ،31کلوبدبودار گوشت برآمد

اے سی کا عزاداری جلوس کے روٹ کا معائنہ،ہدایات جاری کیں

تحریک انصاف کو انتقام کا نشانہ بنایا جارہا ،عوامی نفرت میں اضافہ ہوگا ، ذوالفقار علی بھٹی

آزاد ملک کے قید عوام نے جس طرح یوم آزادی منایا اسکی مثال نہیں ملتی ، منیب سلطان چیمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن