چودھری وجاہت حسین سے نت ہاؤس میں عمائدین کی ملاقاتیں
گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی رہنما و سابق وفاقی وزیر چودھری وجاہت حسین سے۔۔
نت ہاؤس میں ضلع بھر سے آنے والے مسلم لیگی عمائدین نے ملاقاتیں کیں ، وجاہت حسین گجرات کی موجودہ صورتحال بالخصوص دریائے چناب میں پانی اور متاثرہ دیہات بارے دریافت کرتے رہے ۔ ملاقات کر نیوالوں میں شبیر حسین مہمد چک ، مرزا عمیر بیگ ، مرزا وحید بیگ گوشی ، مرزا شہباز بیگ ، شہباز جٹ ، ملک طارق عزیز ،چودھری سکندر وڑائچ کسوکی ، صاحبزادہ قربان افضل ، ارشاد شادیوال ، سابق ناظم حاجی طاہر ، حیدر طاہر ، محمد نوید ، نوید بٹ جلالپور جٹاں ودیگر شامل تھے ۔