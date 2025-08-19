صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چودھری وجاہت حسین سے نت ہاؤس میں عمائدین کی ملاقاتیں

  • گوجرانوالہ
چودھری وجاہت حسین سے نت ہاؤس میں عمائدین کی ملاقاتیں

گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی رہنما و سابق وفاقی وزیر چودھری وجاہت حسین سے۔۔

 نت ہاؤس میں ضلع بھر سے آنے والے مسلم لیگی عمائدین نے ملاقاتیں کیں ، وجاہت حسین گجرات کی موجودہ صورتحال بالخصوص دریائے چناب میں پانی اور متاثرہ دیہات بارے دریافت کرتے رہے ۔ ملاقات کر نیوالوں میں شبیر حسین مہمد چک ، مرزا عمیر بیگ ، مرزا وحید بیگ گوشی ، مرزا شہباز بیگ ، شہباز جٹ ، ملک طارق عزیز ،چودھری سکندر وڑائچ کسوکی ، صاحبزادہ قربان افضل ، ارشاد شادیوال ، سابق ناظم حاجی طاہر ، حیدر طاہر ، محمد نوید ، نوید بٹ جلالپور جٹاں ودیگر شامل تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تجاوزات مافیا کیخلاف آپریشن تیز،قبضے واگزار

کرپشن، رشوت ستانی پر زیرو ٹالرینس پالیسی :بشارت نبی

کوٹ ادو :چھاپہ، ناقص اور بدبودار گوشت برآمد

ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بارش سے میپکو کا ترسیلی نظام متاثر

سی پی ایس پی فیلوز کے اعزاز میں تقریب،مسائل حل کرنیکی یقین دہانی

بارش ،گلیاں اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس