حافظ آباد: حسن ٹاؤن میں گندا پانی کھڑا، مساجد بھی متاثر
حافظ آباد (نمائندہ دُنیا،نامہ نگار) بارشوں اور نکاسی آب کے ناقص انتظام کے باعث حافظ آباد کے محلہ حسن ٹاؤن میں گندے پانی کی صورتحال مزید سنگین ہوگئی۔
علاقے میں مسجد یا رسول اﷲ ﷺ، مسجد حیات الاسلام (مبارک کالونی)، مسجد حیدریہ (بہاولپورہ) اور مسجد ہتھانوں والی بھی پانی کی لپیٹ میں آگئیں، جس سے نمازیوں کے لئے مساجد میں جانا مشکل ہوگیا ہے ۔علاقہ مکینوں کے مطابق حسن ٹاؤن میں گزشتہ ایک سال سے گندا پانی کھڑا ہے ، تاہم حالیہ بارشوں کے بعد پورا علاقہ جوہڑ کی شکل اختیار کرچکا ہے ۔ شہری گھروں میں محبوس ہوکر رہ گئے ہیں جبکہ روزمرہ معمولات اور عبادات بری طرح متاثر ہوچکی ہیں۔مکینوں نے واسا اور میونسپل کمیٹی کی کارکردگی پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ادارے شہریوں کے لئے سفید ہاتھی بن چکے ہیں۔ پانی کی بروقت نکاسی نہ ہونے سے علاقے میں ناخوشگوار واقعات اور موذی امراض بھی جنم لے رہے ہیں، جس پر شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔