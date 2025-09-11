صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منچر چٹھہ :قبرستان پر بااثر افراد کاقبضہ ، باڑے قائم

  • گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر)نواحی گاؤں منچر چٹھہ کا قدیمی قبرستان مسائل کی لپیٹ میں آ گیا، بااثر افراد نے زمین پر قبضہ کر کے مویشیوں کے باڑے قائم کر د ئیے ، قبروں کی شناخت مٹنے لگی۔۔۔

شہری سراپا احتجاج بن گئے ۔ علی پورچٹھہ کے نواحی گاؤں منچر چٹھہ میں واقع قبرستان نہ صرف چاردیواری سے محروم ہے بلکہ بااثر افراد نے اس پر قبضہ کر کے مویشی باندھنے شروع کر د ئیے ہیں ،مویشیوں کی آمدورفت سے قبروں کی توہین ہو رہی ہے جبکہ بعض قبریں شناخت کھو چکی ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ قبرستان کی زمین سکڑتی جا رہی ہے اور چند افراد اس پر کاشت کاری کرنے کی کوشش میں بھی مصروف ہیں۔ اہلِ علاقہ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قبروں پر مویشیوں کی موجودگی اور گندگی قبرستان کے تقدس کو مجروح کر رہی ہے جس سے لواحقین کے جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے ۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ اور اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے ، قبرستان کو بااثر افراد کے قبضہ سے واگزار کرانے اور چاردیواری بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

