کمشنرکی زیرصدارت اجلاس، ایس آئی سی کے انتظامات کا جائزہ
ساہیوال (نامہ نگار،نمائندہ دنیا)ساہیوال انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اکتوبر کے پہلے ہفتے سے باقاعدہ علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرے گا۔انسٹیٹیوٹ سے ساہیوال ڈویژن اور ارد گرد کے ہارٹ کے سینکڑوں مریضوں کو بروقت طبی سہولیات دستیاب ہوں گی اور قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے گا۔۔۔
انسٹیٹیوٹ میں دل کے امراض کی تمام بیماریوں کے علاج کی جدید مشینری نصب کی گئی ہے جبکہ تربیت یافتہ طبی عملہ بھی تعینات کیا جا چکاہے ۔ توقع ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز اکتوبر کے پہلے ہفتے اس جدید انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کریں گی۔ انسٹیٹیوٹ کو فعال کرنے کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لئے ایک خصوصی اجلاس کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل کی زیر صدارت منعقد ہوا جس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ ہسپتال کو مکمل فنکشنل کرنے اور ادویات کی دستیابی کے لیے روڈ میپ تیار کریں تاکہ علاج معالجے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے ۔ اجلاس میں ڈائریکٹر ڈیویلپمنٹ شفیق احمد ڈوگر، پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر محمد اختر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایس آئی سی ڈاکٹر عمران وحید، ایم ایس ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال ڈاکٹر ہداللہ اور ایم ایس ایس آئی سی ڈاکٹر الیاس انجم سمیت متعلقہ محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی۔