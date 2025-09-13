صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنرکی زیرصدارت اجلاس، ایس آئی سی کے انتظامات کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
کمشنرکی زیرصدارت اجلاس، ایس آئی سی کے انتظامات کا جائزہ

ساہیوال (نامہ نگار،نمائندہ دنیا)ساہیوال انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اکتوبر کے پہلے ہفتے سے باقاعدہ علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرے گا۔انسٹیٹیوٹ سے ساہیوال ڈویژن اور ارد گرد کے ہارٹ کے سینکڑوں مریضوں کو بروقت طبی سہولیات دستیاب ہوں گی اور قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے گا۔۔۔

 انسٹیٹیوٹ میں دل کے امراض کی تمام بیماریوں کے علاج کی جدید مشینری نصب کی گئی ہے جبکہ تربیت یافتہ طبی عملہ بھی تعینات کیا جا چکاہے ۔ توقع ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز اکتوبر کے پہلے ہفتے اس جدید انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کریں گی۔ انسٹیٹیوٹ کو فعال کرنے کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لئے ایک خصوصی اجلاس کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل کی زیر صدارت منعقد ہوا جس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ ہسپتال کو مکمل فنکشنل کرنے اور ادویات کی دستیابی کے لیے روڈ میپ تیار کریں تاکہ علاج معالجے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے ۔ اجلاس میں ڈائریکٹر ڈیویلپمنٹ شفیق احمد ڈوگر، پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر محمد اختر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایس آئی سی ڈاکٹر عمران وحید، ایم ایس ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال ڈاکٹر ہداللہ اور ایم ایس ایس آئی سی ڈاکٹر الیاس انجم سمیت متعلقہ محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ملزمالکان ،افسروں کا گٹھ جوڑ،گندم سٹاک کے غلط اعدادوشمار

تحصیل کوٹ مومن کے سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی لوٹنے لگی

گندم اور آٹے کی سمگلنگ کی روک تھا م کے لئے اہم اجلاس

محمد وسیم کا سیلاب زدہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس اور صحت کی سہولتوں کا معائنہ

ڈی سی میانوالی ،اے سی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا تفصیلی دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا میں سنڈیکیٹ کا اجلاس ،اہم انتظامی فیصلے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن