منڈیکی گورائیہ:اہلخانہ کو دھمکیاں 6 افراد کیخلاف مقدمہ درج

  • گوجرانوالہ
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )کھانا کھانے کیلئے جانیوالی فیملی کو دھمکیاں دینے پر 6 ملزمان کیخلا ف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔ آدمکے چیمہ کے فرحان نے پولیس کو درخواست دی کہ وہ فیملی کے ہمراہ کھانا کھانے کیلئے ڈسکہ جانے لگے۔۔۔

 جب وہ گھرسے باہر نکلے تو انہیں ملزمان شہریار’ریحان ’زین اور تین نامعلوم نے روک لیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کردیں ملزمان پہلے بھی لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں اور ان سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔

 

