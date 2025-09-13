صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:بارش اور سیلاب سے متاثرہ افراد میں پینے کا پانی تقسیم

  • گوجرانوالہ
گجرات:بارش اور سیلاب سے متاثرہ افراد میں پینے کا پانی تقسیم

گجرات (نامہ نگار)پنجاب صاف پانی اتھارٹی نے ضلعی انتظامیہ گجرات کے تعاون سے بارہ دری کے علاقے میں متاثرہ شہریوں میں صاف پینے کے پانی کے کین تقسیم کیے ۔یہ اقدام حالیہ بارشوں اور اربن فلڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو صاف اور محفوظ پینے کا پانی فراہم کرنے کیلئے کیا گیا۔شہریوں نے پنجاب صاف پانی اتھارٹی کے تعاون کو سراہا ۔

پنجاب صاف پانی اتھارٹی نے ضلعی انتظامیہ گجرات کے تعاون سے بارہ دری کے علاقے میں متاثرہ شہریوں میں صاف پینے کے پانی کے کین تقسیم کیے ۔یہ اقدام حالیہ بارشوں اور اربن فلڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو صاف اور محفوظ پینے کا پانی فراہم کرنے کیلئے کیا گیا۔شہریوں نے پنجاب صاف پانی اتھارٹی کے تعاون کو سراہا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

صوبے میں گندم کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف آپریشن

ترقیاتی سکیموں کیلئے9 ارب کے فنڈز منظور

پولیس کے ذریعے 6لاکھ متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل

چکن کی قیمت میں ایک ماہ بعد تبدیلی ،4روپے کلو کمی

ہائر ایجوکیشن :کالج پرنسپلز کے انٹرویوز مؤخر

گیس کے سابق بقایاجات کی وصولی تاحکم ثانی روک دی گئی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن