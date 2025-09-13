گجرات:بارش اور سیلاب سے متاثرہ افراد میں پینے کا پانی تقسیم
گجرات (نامہ نگار)پنجاب صاف پانی اتھارٹی نے ضلعی انتظامیہ گجرات کے تعاون سے بارہ دری کے علاقے میں متاثرہ شہریوں میں صاف پینے کے پانی کے کین تقسیم کیے ۔یہ اقدام حالیہ بارشوں اور اربن فلڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو صاف اور محفوظ پینے کا پانی فراہم کرنے کیلئے کیا گیا۔شہریوں نے پنجاب صاف پانی اتھارٹی کے تعاون کو سراہا ۔
