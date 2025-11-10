صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شعیب بھٹی کو پنجاب بار کونسل کا ممبر منتخب ہونے پر مبارکباد

  • گوجرانوالہ
شعیب بھٹی کو پنجاب بار کونسل کا ممبر منتخب ہونے پر مبارکباد

حافظ آباد (نمائندہ دُنیا)ممتاز بزنس مین اور سابق چیئرمین و صدر پریس کلب رانا ارشد انجم نے ممتاز ماہر قانون، صدر پرائم لائرز فورم شاہد ہنجرا کے ہمراہ شعیب بھٹی کو پنجاب بار کونسل کا ممبر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی اور گلدستہ پیش کیا۔

اس موقع پر رانا ارشد انجم اور شاہد ہنجرا نے کہا شعیب بھٹی کی شاندار کامیابی نا صرف وکلا برادری کا فخر ہے بلکہ یہ ضلع حافظ آباد کے لیے بھی باعثِ اعزاز ہے ۔ وہ باصلاحیت، اصول پسند اور خدمت کے جذبے سے سرشار قانون دان ہیں جنکی کامیابی سے امید ہے کہ قانونی برادری کے مسائل کے حل اور بار کے وقار میں مزید اضافہ ہوگا۔ شعیب بھٹی نے کہا وہ دیانتداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مویشیوں کے باڑے تجاوزات تعمیراتی مٹیریل ختم کرنے کا حکم

یونین کونسلوں کے سیکرٹریز تمام معاملات درست کریں ،بابر شہزاد

موٹرسائیکل نہ روکنے پر نامعلوم افراد کی فائرنگ،سوار بچ گئے

399 اشتہاری گرفتار، اسلحہ برآمد،پولیس کی کارکردگی رپورٹ

گرین الیکٹرو بس میں رش میں چوری کرنیوالی خاتون گرفتار

منشیات فروش سے 1 کلو 239 گرام ہیروئن ،ڈکیتی کے ملزم سے اسلحہ برآمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر