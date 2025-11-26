صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈبلیو ایچ او کے فوکل پرسن ڈاکٹر او نیویا کا وزیرآباد ہسپتال دورہ

  • گوجرانوالہ
ڈبلیو ایچ او کے فوکل پرسن ڈاکٹر او نیویا کا وزیرآباد ہسپتال دورہ

وزیر آباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈبلیو ایچ او کے فوکل پرسن جنیوا ڈاکٹر او نیویا نے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈبلیو ایچ او کے ڈاکٹر عبدالرؤف، ڈائریکٹر احمد شفیق، ڈی ایس وی سجاد احمد، ڈپٹی ڈی ایچ او وزیرآباد ڈاکٹر حماد اعظم چیمہ، ایم ایس ڈاکٹر نعیم اللہ گھمن اور ذیشان الیاس بھی ہمراہ تھے ۔

ڈاکٹر او نیویا نے خسرہ اور ویکسینیشن مہم کا جائزہ لیا، ریکارڈ کا معائنہ کیا اور بچوں کے ہاتھوں پر ویکسینیشن لگوانے کے بعد نشان زدہ انگلی کو چیک کیا۔ انہوں نے ٹیم کی محنت، کارکردگی اور خدمات کو سراہا اور مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر