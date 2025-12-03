صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے سیالکوٹ روڈ ،چک جگنہ، کچا ایمن آباد روڈ، ڈنگہ پھاٹک، جی ٹی روڈ، پیپلز کالونی کمیونٹی پارک اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال (سول ہسپتال)کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے سیالکوٹ روڈ گرین بیلٹس کی بحالی کے اقدامات کا جائزہ لیا۔

