صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:خصوصی افراد کے عالمی دن کے سلسلہ میں واک

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:خصوصی افراد کے عالمی دن کے سلسلہ میں واک

حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا)خصوصی افراد کے عالمی دن کے سلسلہ میں گورنمنٹ سپیشل ایجو کیشن سکول (مریم نواز سکول فار سپیشل چلڈرن سنٹر آف ایکسی لینس ) میں واک کی گئی ۔ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے واک کی قیادت کی۔

عبدالرزاق نے کہا کہ خصوصی افراد ہمارے معاشرے کے اہم اور ذمہ دار رکن ہیں ،انکے حقو ق کا ہر لحاظ سے خیال رکھا جائیگا۔ انکاکہنا تھا کہ گورنمنٹ سپیشل ایجو کیشن سکول کے بچوں میں بھی نارمل بچوں کی طرح خداد اد صلاحیتیں موجو د ہیں اور یہ بچے بھی تعلیمی سر گرمیوں اور امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کر رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن