صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او حافظ آ باد کامران حمید کا دورہ عارف شہید پولیس لائنز

  • گوجرانوالہ
ڈی پی او حافظ آ باد کامران حمید کا دورہ عارف شہید پولیس لائنز

حافظ آباد(نامہ نگار، نمائندہ دنیا )ضلع میں نئے تعینات ہونیوالے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کامران حمید نے عارف شہید پولیس لائنز کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے کوت، متفرق سٹور، آر ایم سی سنٹر، ایم ٹی سیکشن، میس ہال، پولیس ڈرائیونگ سکول، ریسٹ ہاؤس اور ایلیٹ بیرکس سمیت تمام اہم شعبہ جات کا معائنہ کیا۔

ڈی پی او حافظ آباد نے افسر وں سے بریفنگ لیتے ہوئے سامان کی موجودگی، ریکارڈ سسٹم، گاڑیوں کی ورکشاپ، تربیتی سہولیات اور رہائشی کمروں کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال خوشاب کا اچانک دورہ

ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ستھرا پنجاب میں ضم کرنے کیلئے اجلاس

خصوصی بچوں کے فن پاروں، ووکیشنل کام کی نمائش کا انعقاد

ڈی سی میانوالی کا شہر کا دورہ،ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی معائنہ

غریب شہری کی 2 کنال 9 مرلہ اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کروا لی گئی

ادبی فورم ہم سخن بھیرہ کی مجلسِ عاملہ کا اجلاس،خصوصی نشست منعقد کرنے کا فیصلہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ