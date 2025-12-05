صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:ماڈل بازار میں ریڑھی نہ لگانے پر کارروائی

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:ماڈل بازار میں ریڑھی نہ لگانے پر کارروائی

حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )حکومت پنجاب کی ہدایت پر مقررہ ماڈل ریڑھی بازار میں ریڑھیاں نہ لگانے والوں کے خلاف کارروائیاں شرو ع کر د ی گئیں۔ ممنوعہ جگہ پر ریڑھیاں لگانے پر 4افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

ضلعی انتظامیہ ،میونسپل کمیٹی حافظ آباد کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر اور شاہراہوں پر ماڈل ریڑھی بازار قائم کیے گئے ہیں اور تمام ریڑھی بانوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ انہی بازاروں میں ریڑھیاں لگائیں گے تاہم گوجرانوالہ روڈ جیسے ٹریفک کی روانی اور عوام کی سہولت کے لیے ریڑھیوں کے لیے ممنوعہ قرار دیا گیا ہے وہاں پر محمد منیر ،حیدر علی ،کاشف اور عمران شاہ نے ریڑھیاں لگا رکھی تھی جنہیں کئی بار وہاں ریڑھیاں لگانے پر وہاں منع بھی کیا گیا لیکن وہ باز نہ آئے اور میونسپل کمیٹی کے انفورسمنٹ عملے سے گالم گلوچ کر تے ہوئے دھمکیاں بھی دیں جس پر انفورسمنٹ انسپکٹر شکیل اصغر کی درخواست پر پولیس تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ٹو بہ :پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری سروے کی کارکردگی کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا رات گئے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری ، لوگوں کے مسائل سنے

جڑانوالہ تحصیلدار کی کارروائی،قبضہ ختم ، زمین مالکان کے حوالے

غیر آباد پلاٹس کی فوری صفائی کیلئے 15 روز کی مہلت

اے ایف ڈی مشن کا فرنچ واٹرٹریٹمنٹ پلانٹ سائٹ کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ