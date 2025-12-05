صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنیوالے 25افراد گرفتار

  • گوجرانوالہ
کامونکے (تحصیل رپورٹر )ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 25افرادکو گرفتار کر لیا گیا ۔ سٹی،صدر،ایمن آباد اور واہنڈو پولیس نے بغیر لائسنس موٹر سائیکلیں،رکشے ،کار،پک اپ، ڈمپر،ٹریکٹر ٹرالی اور ٹرک چلانے والوں کیخلاف مقدمات درج کرا دئیے ۔

