صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:ماحولیاتی آ لودگی پر 2 یونٹس سیل ، لاکھوں روپے جرمانہ

  • گوجرانوالہ
گجرات:ماحولیاتی آ لودگی پر 2 یونٹس سیل ، لاکھوں روپے جرمانہ

گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات اسامہ مجید اور انسپکٹر ماحولیات نے فیلڈ میں معائنہ جات کئے اور ماحولیاتی قوانین پر عملدرآمد کا جائزہ لیا۔

صنعتی اداروں اور اینٹوں کے بھٹوں کے 15معائنہ جات کیے گئے جن میں 3 خلاف ورزیاں سامنے آئیں، ایک نوٹس جاری کیا گیا، 2 یونٹس کو سیل کیا گیا جبکہ مجموعی طور پر 2لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔سکولوں میں ویسٹ سیگریگیشن کے حوالے سے 4معائنے کیے گئے جن میں 3ادارے قواعد کے مطابق پائے گئے جبکہ ایک کو نوٹس جاری کیا گیا۔پلاسٹک بیگز کے حوالے سے 10معائنہ جات کیے گئے جن میں 15کلوگرام پلاسٹک بیگز ضبط کیے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال خوشاب کا اچانک دورہ

ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ستھرا پنجاب میں ضم کرنے کیلئے اجلاس

خصوصی بچوں کے فن پاروں، ووکیشنل کام کی نمائش کا انعقاد

ڈی سی میانوالی کا شہر کا دورہ،ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی معائنہ

غریب شہری کی 2 کنال 9 مرلہ اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کروا لی گئی

ادبی فورم ہم سخن بھیرہ کی مجلسِ عاملہ کا اجلاس،خصوصی نشست منعقد کرنے کا فیصلہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ