صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:خواجہ شریف فیملی پارک میں 4روزہ کتاب میلہ اختتام پذیر

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:خواجہ شریف فیملی پارک میں 4روزہ کتاب میلہ اختتام پذیر

حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا)روشن پاکستا ن ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین عبدالجبار رضا انصاری اور ممتاز مصنف عزیز علی شیخ کی جانب سے چوک فوارہ کے قریب خواجہ شریف فیملی پارک میں منعقد کیا جانیوالا 4روزہ کتاب میلہ اختتام پذیر ہو گیا۔

کتاب میلہ میں جہاں کراچی سے لاہور تک کے معروف پبلشرز نے مختلف موضوعات پر مبنی کتب کے سٹالز لگائے وہاں منہاج القران پبلی کیشنز کے سٹال پر ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کے صاحبزادگان حسن و حسین محی الدین قادری کی اردو انگریزی میں سینکڑوں کتب ترجمہ عرفان القران اور دیگر کتب کا سٹال بھی لگایا گیا۔،اسی سٹال پر منہاج یوتھ لیگ کا 38واں یوم تاسیس بھی جوش و خروش سے منایا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال خوشاب کا اچانک دورہ

ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ستھرا پنجاب میں ضم کرنے کیلئے اجلاس

خصوصی بچوں کے فن پاروں، ووکیشنل کام کی نمائش کا انعقاد

ڈی سی میانوالی کا شہر کا دورہ،ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی معائنہ

غریب شہری کی 2 کنال 9 مرلہ اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کروا لی گئی

ادبی فورم ہم سخن بھیرہ کی مجلسِ عاملہ کا اجلاس،خصوصی نشست منعقد کرنے کا فیصلہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ