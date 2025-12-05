صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )کوڑا کرکٹ سے پلاسٹک اکٹھا کرنے والا نوجوان کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا ۔ تھانہ صدر سیالکوٹ کے علاقہ دیوانہ والا چوک ایمن آباد روڈ پر 14سالہ عمران ولد نذیر کوڑا کرکٹ سے پلاسٹک وغیر ہ اکٹھا کررہا تھا کہ پاس موجود ہ بجلی کے کھمبے سے گزرتے تار سے کرنٹ لگنے سے بری طرح جھلس گیا اور موقع پر جاں بحق ہوگیا۔

