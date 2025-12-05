صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ:لڑکے کی غلطی ، ٹرک بے قابو ،8افراد زخمی

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ:لڑکے کی غلطی ، ٹرک بے قابو ،8افراد زخمی

لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )عالم چوک میں پلاسٹک مارکیٹ میں کھڑے منی ٹرک میں بیٹھے 15سالہ لڑکے نے سٹارٹ گاڑی کا گیئر لگا دیا جو تیز رفتاری سے دو سڑکوں کو عبور کرتے ہوئے ڈیوائیڈر توڑ کر دو رکشوں کو کچل کر کولڈ شاپ سے جا ٹکرایا ،8 افراد زخمی ہوگئے‘4کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔

بتایا گیا ہے کہ عالم چوک کی پلاسٹک مارکیٹ میں سامان لوڈ کرنے کے لئے لائے گئے ٹرک کا ڈرائیور گاڑی کو سٹارٹ چھوڑ کر نیچے اتر گیا دوسری سیٹ پر بیٹھے لڑکے نے گاڑی کا گیئر لگا دیا جس سے تیز رفتار ی سے دو رکشوں کو کچلتے ہوئے ڈیوائیڈر توڑکردوسری طرف کولڈ ڈرنک شاپ سے جا ٹکرایا جس سے 8افراد زخمی ہو گئے ،4زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے حادثے کے ذمہ دار لڑکے کو حراست میں لے لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بلا تعطل بجلی کی فراہمی اور عملے کا تحفظ ترجیح، عظمت علی

جدید زرعی مشینری کیلئے تین کروڑ تک بلا سود قرض منظور

ویمن یونیورسٹی میں پائیدار ترقی پر بین الاقوامی کانفرنس

میپکو کے 7 ملازمین کی ترقی ،خالی آسامیوں پر تعینات کرنیکا حکم

فصلوں میں نقصان دہ کیڑوں کے تدارک پر مشاورتی سیشن

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ