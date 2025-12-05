صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرالی والہ میں ٹریفک حادثہ ڈرائیو ر سمیت4افراد شدید زخمی

  • گوجرانوالہ
مرالی والہ میں ٹریفک حادثہ ڈرائیو ر سمیت4افراد شدید زخمی

تتلے عالی(نامہ نگار ) مرالی والہ میں ٹریفک حادثہ میں ڈرائیو ر سمیت4افراد شدید زخمی ہو گئے ۔ گزشتہ روز مرالی والہ کے قریب ون وے کی خلاف ورزی کرنیوالے ٹرک اور مسافر وین میں تصادم کے نتیجہ میں ون ڈرائیورعبداﷲ مسافر یعقوب ، شوکت ،شاہدہ سکنہ لاہور شدید زخمی ہو گئے جنہیں طبی امداد کیلئے تحصیل نوشرہ ورکاں ہسپتال میں پہنچا دیا گیا ۔

مرالی والہ میں ٹریفک حادثہ میں ڈرائیو ر سمیت4افراد شدید زخمی ہو گئے ۔ گزشتہ روز مرالی والہ کے قریب ون وے کی خلاف ورزی کرنیوالے ٹرک اور مسافر وین میں تصادم کے نتیجہ میں ون ڈرائیورعبداﷲ مسافر یعقوب ، شوکت ،شاہدہ سکنہ لاہور شدید زخمی ہو گئے جنہیں طبی امداد کیلئے تحصیل نوشرہ ورکاں ہسپتال میں پہنچا دیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ہیلتھ کارڈ فعال، باغ کو بگ سٹی کا درجہ دیدیا، فیصل راٹھور

غزہ جنگ بندی دھوکا،فلسطینیوں کا قتل عام جا ری ، مشتاق احمد

چیئر مین سینیٹ کا یواین کے تعاون سے منعقدہ نمائش کا دورہ

حکومت اعلیٰ تعلیمی تحقیق سے استفادہ کیلئے تیار ہے ،رانا مشہود

صفا ئی کے معیار پر کو ئی سمجھوتا نہیں کیا جا ئیگا ، کمشنر راولپنڈی

کرکٹ گراؤنڈز کی اپ گریڈیشن،سی ڈی اے و پی سی بی میں معاہدہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ