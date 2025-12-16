صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد : حلقہ کی محرومیاں دور کرنا ترجیح ہو گی : بلال تارڑ

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد : حلقہ کی محرومیاں دور کرنا ترجیح ہو گی : بلال تارڑ

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مسلم لیگ (ن) نے ہمیشہ عوامی خدمت کو اپنا نصب العین بنایا، وزیرآباد مسلم لیگ ن کا گڑھ رہا ہے حلقہ سے بلا مقابلہ منتخب ہونا ایک اعزاز ہے۔

 حلقہ کے عوام سے جڑا رہوں گا اور ترقیاتی کام ہوں یا دیگر مسائل کو حل کرنا حلقہ کے عوام مجھے خدمت کیلئے ہمیشہ اپنے درمیان پائیں گے ، حلقہ کی محرومیاں دور کرنا میری ترجیح ہو گی۔ان خیالات کا اظہار ایم این اے بلال فاروق تارڑ نے سیاسی شخصیت میا ں انوار الحق سے ملاقات میں کیا۔انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی رہنمائی میں ملک معاشی استحکام، ترقی اور روزگار کے ایک نئے دور میں داخل ہو گیا ہے ،مریم نواز کی پنجاب میں حکومت ترقی کے ریکارڈ قائم کر رہی ہے ، وزیرآباد شہر کے اندر کیمپ آفس بنا لیا جہاں پر ہمارا نمائندہ ہر وقت موجود ہو گا اور عوامی و فلاحی کاموں کی مثال قائم کریں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس