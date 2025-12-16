صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ کی جانب سے جلالپور جٹاں روڈ کا معائنہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ کی جانب سے جلالپور جٹاں روڈ کا معائنہ

گجرات(سٹی رپورٹر، نامہ نگار)ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ جہانگیر شبیر بٹ نے کوالٹی ایشورنس کمیٹی کے ہمراہ جلالپور جٹاں روڈ کا معائنہ کیا۔

اس موقع پر سڑک کے تعمیراتی معیار اور جاری کام کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے تعمیراتی مواد، کام کی رفتار اور معیار کو پرکھا اور متعلقہ حکام کو ہدایات دیں کہ عوامی سہولت کے پیش نظر منصوبے کو اعلیٰ معیار کے مطابق مکمل کیا جائے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت اور معیار کو یقینی بنانا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے تاکہ عوام کو پائیدار سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس