صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی و نے نجی ہسپتال سے معاہد ے پردستخط کئے

  • گوجرانوالہ
ڈی پی و نے نجی ہسپتال سے معاہد ے پردستخط کئے

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈی پی اوسیالکوٹ فیصل شہزاد نے عمران ادریس ہسپتال اور میڈیکل کالج کے ساتھ ایم او یو سائن کیے جسکے تحت پولیس ملازمین کے لیے ہسپتال جنرل چیک اپ، جنرل سرجری آپریشن اور میڈیکل کالج میں داخلہ میں بھی رعایت ہو گی۔

 فیصل شہزاد کا کہنا ہے کہ پولیس ملازمین کے میڈیکل اور تعلیمی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائینگے ۔ ڈی پی او فیصل شہزاد نے پولیس لائنز میں پولیس خدمت مرکز، تحفظ مرکز، میثاق سینٹر کا وزٹ کیا اور برانچزمیں دفتری ریکارڈ کو مرتب کرنے اور پبلک سروسز ڈیلیوری کو بہتر بنانے کیلئے ہدایات جاری کیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شاہراہوں کی نگرانی کے لئے خود مختار ٹیمیں تشکیل

عالمی کتب میلے کا آغاز،329اسٹالز، جامعہ الازہر سمیت 17غیر ملکی پبلشر شریک

ناکامی سب سے بڑی معلم، کوشش جاری رکھیں،سعدیہ راشد

نادرا شناخت کے بغیر ماہی گیروں کی رجسٹریشن نہ کرنیکا فیصلہ

امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے ،مراد علی شاہ

سسٹم کی حکمرانی نے کراچی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ