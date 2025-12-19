صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات چیمبر کی طرف سے معاہدے پر دستخط

  • گوجرانوالہ
گجرات چیمبر کی طرف سے معاہدے پر دستخط

گجرات(سٹی رپورٹر)گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور مارکیٹنگ نوسٹرا کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ۔

 مارکیٹنگ نوسٹرا کی جانب سے ممبران گجرات چیمبر کو تمام سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروسز پر 20فیصد ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا ، یہ ڈسکاؤنٹ پیکیجز پر اور کسٹم پیکیج پر بھی دیا جائے گا۔اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط احمد حسن صدر گجرات چیمبر ، عمیر ارشد سی ای او مارکیٹنگ نوسٹرا ، عثمان مظفر سیکرٹری جنرل گجرات چیمبر ، عبدلرافع اور شیراز عابد نے کیے ۔ اس موقع پر علی شان جمشید ایگزیکٹو ممبر ، ثوبان ظہیر بٹ سابق صدور اور سفران ناظر بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر، ادویات نایاب، سہولیات کا فقدان، مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں

پنجاب کے 126 میڈلسٹ کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب

ضلعی انتظامیہ،چیمبر میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق

رحیم یارخان، ڈیرہ غازی خان میں فوڈ سیفٹی کارروائی

بھارتی وزیراعلیٰ کے مسلمان خاتون کا نقاب کھینچنے کیخلاف ریلی

گڈز ٹرانسپورٹ ہڑتال ختم، سبزی ، پھلوں کی ترسیل بحال

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ