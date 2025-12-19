گجرات چیمبر کی طرف سے معاہدے پر دستخط
گجرات(سٹی رپورٹر)گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور مارکیٹنگ نوسٹرا کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ۔
مارکیٹنگ نوسٹرا کی جانب سے ممبران گجرات چیمبر کو تمام سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروسز پر 20فیصد ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا ، یہ ڈسکاؤنٹ پیکیجز پر اور کسٹم پیکیج پر بھی دیا جائے گا۔اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط احمد حسن صدر گجرات چیمبر ، عمیر ارشد سی ای او مارکیٹنگ نوسٹرا ، عثمان مظفر سیکرٹری جنرل گجرات چیمبر ، عبدلرافع اور شیراز عابد نے کیے ۔ اس موقع پر علی شان جمشید ایگزیکٹو ممبر ، ثوبان ظہیر بٹ سابق صدور اور سفران ناظر بھی موجود تھے ۔