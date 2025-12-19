صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی میں مسجد میں نشئی کے ہاتھوں قتل ہونیوالے کے ورثا کو انصاف نہ مل سکا

  • سرگودھا
میانوالی میں مسجد میں نشئی کے ہاتھوں قتل ہونیوالے کے ورثا کو انصاف نہ مل سکا

میانوالی (نامہ نگار ) میانوالی میں مسجد میں ایک نشئی کے ہاتھوں کسی کے واروں سے جاں بحق ہونے والے دو ماہ کے شادی شدہ نوجوان کی شہادت پر اس کے والدین اور بیوہ کو انصاف نہ مل سکا یاد رہے۔۔۔

کہ کچھ عرصہ قبل کندیاں کی جرنیلی روڈ کی مسجد میں گھس کر میانوالی کے ایک شخص نے کندیاں کی آرائیں برادری کے نوجوان عالم دین وسیم اکرم آرائیں کو کسیوں کے وار کر کے شدید زخمی کیا تھا جو بعد ازاں اسلام آباد کے ہوسپٹل میں فوت ہوا جس کا مقدمہ درج ہوا مگر تاحال پسماندگان کو انصاف نہ مل سکا۔شہید کے والد حافظ عثمان صابر نے میڈیا کو بتایا کہ وہ شیخوپورہ میں ملازم ہے اور یہاں پپلاں ہرنولی میں تاریخوں پر نہیں آسکتا نہ ہی وکیل کی فیسیں دے سکتا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت خود کیس اپنی سرکار کی مدعیت میں لے اور ہمارا فیصلہ خود کرائے اور ہمیں ا نصاف اور مالی امداد دے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سکاؤٹس ،گرلز گائیڈز سماجی خدمات میں بھرپور حصہ لیں:ڈی سی

سائنس بیس سکول نسیم کیمپس کے زیرِ اہتمام سپورٹس گالا

گورنمنٹ کالج سیٹلائٹ ٹائون کی طالبات کو سکالر شپس تقسیم

بلدیاتی ایکٹ کیخلاف 21دسمبر کو دھرنا دینگے ،مظہر اقبال

ڈی سی نے مسیحی برادری کوکرسمس تحائف تقسیم کئے

کامیاب افراد کی زندگیوں میں استاد کی محنت کا ثمر ،نوید احمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ