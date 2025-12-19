صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف مقامات پر وارداتیں، لاکھوں کامال وزرلوٹ لیاگیا

  • گوجرانوالہ
مختلف مقامات پر وارداتیں، لاکھوں کامال وزرلوٹ لیاگیا

وزیرآباد ،راہوالی،کامونکے ،سمبڑیال،تتلے عالی(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندگان دنیا،نامہ نگار) مختلف مقامات پر درجنوں وارداتیں، لاکھوں کامال وزرلوٹ لیاگیا۔

 وزیرآباد میں سنار کو گھر جاتے موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ۔وسیم جیولر مین بازار سے ڈمدوکن بند کر کے گھر جا رہا تھا کہ عبداللہ ٹاؤن میںڈاکوایک لاکھ نقدی اور ایک گولی خالص سونا اور دیگر قیمتی اشیا لوٹ کرفرار ہو گئے ۔بدوکی کا بلال راہوالی جارہا تھا کہ جی ٹی روڈ پر یوٹرن کے قریب دو ڈاکوؤں نے روک کر موبائل فون چھین لیا ۔منڈیالہ روڈ پر رانا جاوید اقبال کے مکان سے 2اے سی ، واٹر پمپ، 2من سریا، تانبے کی کیبل مالیتی 1لاکھ چور لے گئے ۔سمبڑیال کے علاقہ موضع کوٹ بھگت سے دودھ فروش سے دون موٹر سائیکل سوار ڈاکوں نے موبائل اورنقدی دوہزار چھین لیے ۔کوٹ میتلہ میں عمر جاوید اورتتلے عالی میں شوکت کی موٹر سائیکلز چوری ہوگئیں ۔محلہ شریف فارم کا رہائشی مبشر بٹ بینک سے دس ہزار روپے نکال کر گھر جارہا تھا کہ لٹ گیا۔کامونکے کے علاقے میں چوری کی آٹھ وارداتوں میں مقبول شہید آباد کے اسد جاوید کی موٹر سائیکل موڑ ایمن آباد بازار ،کسوکی روڈ کے عمیر کا موبائل گھر سے ، کوٹلی مہاراں کے زاہد فاروق کی حویلی سے دو گائے چوری ہوگئیں ۔ عمر رسول اور منیر سے ڈاکو ریلوے روڈ پر دو لاکھ پچاسی ہزار ، عامر عباس کی اہلیہ سے جی ٹی روڈ پرس چھین کر فرار ، جس میں سولہ ہزار وموبائل تھا۔ نواز سے دو ڈاکو اسی ہزار اور موبائل لے اڑے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر، ادویات نایاب، سہولیات کا فقدان، مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں

پنجاب کے 126 میڈلسٹ کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب

ضلعی انتظامیہ،چیمبر میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق

رحیم یارخان، ڈیرہ غازی خان میں فوڈ سیفٹی کارروائی

بھارتی وزیراعلیٰ کے مسلمان خاتون کا نقاب کھینچنے کیخلاف ریلی

گڈز ٹرانسپورٹ ہڑتال ختم، سبزی ، پھلوں کی ترسیل بحال

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ