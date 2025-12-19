صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت میں مسلم خاتون سے بد سلوکی پر احتجاجی ریلی

  • گوجرانوالہ
بھارت میں مسلم خاتون سے بد سلوکی پر احتجاجی ریلی

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)بھارتی صوبہ بہار کے وزیراعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے مسلم خاتون سے بد سلوکی اور اسکا حجاب اُتارنے کیخلاف حافظ آباد میں مختلف تعلیمی اداروں اور سول سوسائٹی کی جانب سے احتجاجی ریلی اور فوارہ چوک میں مظاہر ہ کیا گیا۔ x

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)بھارتی صوبہ بہار کے وزیراعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے مسلم خاتون سے بد سلوکی اور اسکا حجاب اُتارنے کیخلاف حافظ آباد میں مختلف تعلیمی اداروں اور سول سوسائٹی کی جانب سے احتجاجی ریلی اور فوارہ چوک میں مظاہر ہ کیا گیا۔ ریلی کاکہنا تھا کہ پوری پاکستانی قوم احجاب اُتارنے کے واقعہ کی شدید مذمت کر تی ہے ۔ دین اسلام خواتین کو عزت احترام اور انہیں مکمل تحفظ فراہم کر تا ہے ۔ اقوام عالم اور بالخصوس مسلم ممالک کو اس واقعہ پر متحد ہو کر اقوام متحدہ کو ایسے شخص کیخلاف انسانی حقو ق کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کر نی چاہیے ۔بھارتی وزیراعلیٰ کیخلاف ضلع بھر کے تعلیمی اداروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پولیو کا مکمل خاتمہ یقینی بنانا وزیراعلیٰ کا ویژن :عظمیٰ کاردار

شہر کو درپیش اہم مسائل کو فوری حل کیاجائے گا، شیریں گل

بچوں کیلئے موزوں تعلیمی ماحول حکومت کی اولین ترجیح:کمشنر

صوبائی وزیر اقلیتی امور کی کرسمس تقریب میں شرکت ،تحائف تقسیم

میانوالی میں مسجد میں نشئی کے ہاتھوں قتل ہونیوالے کے ورثا کو انصاف نہ مل سکا

ڈی سی بھکر کا کے پی بارڈر پر زیر تعمیر چیک پوسٹ کاد ورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ